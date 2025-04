Ruba al supermercato aggredisce vigilanti e carabinieri poi distrugge vetrate e finestrini arrestato

supermercato In’s di Chivasso dove un uomo è andato fuori controllo dopo essere stato sorpreso a Rubare generi alimentari. Dipendenti terrorizzati e clienti in fuga sabato pomeriggio 12 aprile verso le 18. Torinotoday.it - Ruba al supermercato, aggredisce vigilanti e carabinieri poi distrugge vetrate e finestrini: arrestato Leggi su Torinotoday.it Prima il furto poi una scia di aggressioni e distruzione. Sono stati momenti di violenza alIn’s di Chivasso dove un uomo è andato fuori controllo dopo essere stato sorpreso are generi alimentari. Dipendenti terrorizzati e clienti in fuga sabato pomeriggio 12 aprile verso le 18.

