Tifosi Napoli stadio Maradona da sogno la cifra stagionale incassata dai botteghini è super

stadio Diego Armando Maradona di Napoli è pronto a tingersi nuovamente di azzurro e di passione in vista della sfida di lunedì, 14 aprile, contro l’Empoli.Vietato sbagliare, ancor di più dopo la vittoria dell’Inter di sabato pomeriggio contro l’Inter. L’obiettivo è ben impresso nella mente del Napoli, chiamato ai tre punti contro l’Empoli per evitare di scivolare ancora più giù in classifica. Considerando che mancano sette partite, un eventuale svantaggio di oltre tre lunghezze potrebbe rivelarsi decisivo, in negativo, in questa fase finale e decisiva del campionato di Serie A.Lo sanno bene anche i Tifosi di fede napoletana, che lunedì sera a Fuorigrotta faranno registrare il sold out, l’ennesimo di una stagione in cui si è tornati a sognare, grazie al grande lavoro portato avanti dal tecnico Antonio Conte e dai suoi uomini. Spazionapoli.it - Tifosi Napoli, stadio Maradona da sogno: la cifra stagionale incassata dai botteghini è super Leggi su Spazionapoli.it LoDiego Armandodiè pronto a tingersi nuovamente di azzurro e di passione in vista della sfida di lunedì, 14 aprile, contro l’Empoli.Vietato sbagliare, ancor di più dopo la vittoria dell’Inter di sabato pomeriggio contro l’Inter. L’obiettivo è ben impresso nella mente del, chiamato ai tre punti contro l’Empoli per evitare di scivolare ancora più giù in classifica. Considerando che mancano sette partite, un eventuale svantaggio di oltre tre lunghezze potrebbe rivelarsi decisivo, in negativo, in questa fase finale e decisiva del campionato di Serie A.Lo sanno bene anche idi fede napoletana, che lunedì sera a Fuorigrotta faranno registrare il sold out, l’ennesimo di una stagione in cui si è tornati a sognare, grazie al grande lavoro portato avanti dal tecnico Antonio Conte e dai suoi uomini.

Potrebbe interessarti anche:

Gatti esce dallo stadio dopo Napoli Juve : i tifosi non la prendono bene

Napoli-Udinese - la società invita i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo

Napoli-Inter - l’iniziativa dei tifosi azzurri : ecco cosa faranno allo stadio

Ne parlano su altre fonti Napoli-Empoli, tutte le info per i tifosi azzurri al Maradona. Maradona sold out con l'Empoli, ma ci sarà un grosso vuoto allo stadio. Napoli-Milan, omaggio al calciatore 14enne morto in allenamento: striscioni, fiori e Stadio in silenzio. Biglietti Napoli-Empoli: info e prezzi per il match di Serie A. Restyling stadio Maradona, l’assist di Manfredi: «Con il Napoli c’è sintonia». VIDEO MN - Il Milan è arrivato allo stadio "Maradona": fischi e atmosfera rovente da parte dei tifosi....

Riporta calcionews24.com: Napoli Empoli: al Maradona è sold out, ma resta un grosso vuoto allo stadio. Ecco perché - Napoli Empoli: al Maradona è sold out, ma resta un grosso vuoto allo stadio Secondo quanto raccontato da CalcioNapoli24.it la sfida della 32a giornata di campionato di Serie A Napoli Empoli, che si te ...

Secondo msn.com: Napoli, con l'Empoli l'ennesimo sold out: la cifra finora incassata dal club azzurro - Chi lo ha detto che Napoli-Empoli sia una gara "minore", meno importante di altre sfide. A pensarla diversamente è il pubblico di fede azzurra che, come (quasi) sempre è accaduto in questa stagione, è ...

Riporta forzazzurri.net: Napoli-Empoli, le info per l’ingresso al Maradona - ForzAzzurri.net - Le info della Ssc Napoli per l'ingresso al Maradona. La Scc Napoli ha comunicato sul sito ufficiale le info per l'ingresso allo stadio per assistere al ...