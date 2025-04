Prima la lite in strada poi la confessione della donna Fa uso di droga Segnalato 39enne

Anconatoday.it - Prima la lite in strada, poi la confessione della donna: «Fa uso di droga». Segnalato 39enne Leggi su Anconatoday.it ANCONA – Erano stati alcuni passanti, che avevano assistito alla scena, a sollecitare l’intervento delle forze dell’ordine, vedendo una coppia discutere animatamente. La polizia, giunta sul posto – nel cuore del capoluogo nell’ambito del servizio di monitoraggio del territorio – ha così.

