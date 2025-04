Domenica Palmein migliaia a San Pietro

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.30 Piazza Sanè gremita di fedeli per la Messa delladelle Palme che dà il via ai riti della Settimana Aanta. La celebrazione è presieduta dal cardinal Sandri su delega del Papa. Distribuite 150 mila palme e 200 mila ramoscelli di ulivo. La celebrazione con la commemorazione dell'ingresso del Signore a Gerusalemme la benedizione dei ramoscelli e la processione con i "portatori" di palme. Al momento non è prevista la presenza del Papa, ma non è escluso, come accadutto anche ieri,che decida di arrivare