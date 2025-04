Lettera43.it - Colloqui sul nucleare, l’Iran chiede agli Usa di allentare le sanzioni che hanno paralizzato l’economia

Le trattative conper un accordo sul«stanno andando bene, ma nulla conta finché non c’è un’intesa». Lo ha detto Donald Trump ai giornalisti, riferendosi aiche si stanno svolgendo in Oman. Secondo quanto riferito al Wall Street Journal da fonti a conoscenza dell’incontro, in cambio di una limitazione del suo programma, ha chiestoStati Uniti dileche stanno paralizzandodi Teheran. La Repubblica Islamica avrebbe anche chiesto di poter aver accesso a miliardi di dollari congelati all’estero, insistendo inoltre con gli Usa affinché smettano di fare pressione sugli acquirenti cinesi di petrolio iraniano. In cambio, Teheran è pronta a tornare ai livelli di arricchimento dell’uranio stabiliti dall’accordo del 2015. Le delegazioni iraniana e statunitensetenutoindiretti a Muscat – con la mediazione del ministro degli Esteri dell’Oman, Badr Al-Busaid – il 12 aprile.