Forza Italia Brindisi Livia Antonucci eletta coordinatrice cittadina

Brindisi – Livia Antonucci è stata eletta segretaria cittadina di Forza Italia. Questo l'esito del congresso cittadino del partito che si è svolto ieri (sabato 12 aprile) presso l'Hotel Nettuno, in presenza anche dei deputati Mauro D'Attis e Rita Dalla Chiesa e del sindaco Giuseppe Marchionna.

