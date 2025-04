Internews24.com - Condò fiducioso: «Ecco perché l’Inter può passare contro il Bayern Monaco»

Leggi su Internews24.com

di Redazionesi è espresso a Sky Sport verso Inter: le dichiarazioni del giornalista sulla sfidaIl giornalista Paoloha detto la sua verso Inter, le dichiarazioni sulla gara di mercoledì sera a San Siro.IL PIANO – «La prudenza è data dalla distanza minima, ilè una grande squadra. Però sonodel fatto che, per come si sono messe le cose,possa replicare esattamente l’andata». ASSALTO – «Non avrà la necessità di andare all’assalto, la difesa tiene e in casa sua avrà la possibilità delpiede. Questa è la cosa mi dà più fiducia. E stanno emergendo giocatori come Arnautovic: lui e Taremi li consideravo due fallimenti, ma lui nel 2025 ha segnato tanti gol importanti e ha surrogato bene Lautaro e Thuram. E’ un titolare acquisito che in autunno non c’era» le parole del giornalista sulla sfida in arrivo tra Inter e