Scavi per la vasca pronta nel 2026 Santa Lucia assediata dalle auto

Ecodibergamo.it - Scavi per la vasca, pronta nel 2026. Santa Lucia assediata dalle auto Leggi su Ecodibergamo.it IL CANTIERE. Tecnica particolare per realizzare l’opera anti-allagamento, finanziata dal Pnrr. La chiusura di via Statuto sta creando un effetto tappo nelle altre strade. Rota: «Inevitabile».

