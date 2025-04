Muore dentro alla sua stanza d albergo la Procura dispone accertamenti

stanza d'albergo, all'Hotel Carlton a Treviso. Il corpo era lì da almeno due giorni. La Procura di Treviso avrebbe disposto degli accertamenti sul decesso di un 65enne francese che si sarebbe trovato nel capoluogo. Trevisotoday.it - Muore dentro alla sua stanza d'albergo, la Procura dispone accertamenti Leggi su Trevisotoday.it Nella mattinata di ieri, 12 aprile lo hanno trovato morto all'interno della suad', all'Hotel Carlton a Treviso. Il corpo era lì da almeno due giorni. Ladi Treviso avrebbe disposto deglisul decesso di un 65enne francese che si sarebbe trovato nel capoluogo.

