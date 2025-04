AEW Jon Moxley prenderà il posto di PAC nella difesa dei titoli Trios a Dynamite

Dynamite nel suo match contro Swerve Strickland. Questo Sabato notte nella puntata di Collision l’AEW ha reso noto che l’infortunio gli impedirà di competere nel match valido per i titoli Trios a Dynamite Spring BreakThru.Mercoledì è previsto il match tra i Death Riders e The Opps (Samoa Joe, Hook e Katsuyori Shibata) e il suo posto verrà preso dal leader della stable, nonché campione mondiale AEW, Jon Moxley.JON Moxley REPLACING INJURED PAC #AEWCollision #AEW pic.twitter.com/07P8TPztQB— TalonWulf • ??? • ??? (@TalonWulf) April 13, 2025 Zonawrestling.net - AEW: Jon Moxley prenderà il posto di PAC nella difesa dei titoli Trios a Dynamite Leggi su Zonawrestling.net PAC ha subìto un infortunio alla caviglia mercoledì anel suo match contro Swerve Strickland. Questo Sabato nottepuntata di Collision l’AEW ha reso noto che l’infortunio gli impedirà di competere nel match valido per iSpring BreakThru.Mercoledì è previsto il match tra i Death Riders e The Opps (Samoa Joe, Hook e Katsuyori Shibata) e il suoverrà preso dal leader della stable, nonché campione mondiale AEW, Jon.JONREPLACING INJURED PAC #AEWCollision #AEW pic.twitter.com/07P8TPztQB— TalonWulf • ??? • ??? (@TalonWulf) April 13, 2025

Potrebbe interessarti anche:

AEW : Jon Moxley attacca brutalmente Swerve Strickland a Collision

AEW : Gli Young Bucks spiegano il loro ritorno a Dynasty e offrono un’alleanza a Jon Moxley

AEW : Figuraccia per Christian Cage - fallisce l’incasso nel main event e Jon Moxley resta campione

Ne parlano su altre fonti Jon Moxley sostituirà PAC come AEW World Trios Champion. AEW: Jon Moxley ha vinto un torneo di Jiu-Jitsu. A Dynamite, Jon Moxley spiega il perché dell'attacco ad All Out a Bryan Danielson. WWE/AEW: Jon Moxley reagisce al promo di CM Punk visto a Raw. MJF vs Jon Moxley: è questo il piano della AEW per Full Gear?. Death Riders: l’epopea incompiuta di Jon Moxley.

worldwrestling.it comunica: Dettagli dal backstage: gli Young Bucks aiutano Jon Moxley a AEW Dynasty - Il 6 aprile, durante il pay-per-view Dynasty di AEW, i Young Bucks hanno sorpreso tutti aiutando Jon Moxley a difendere il suo titolo di Campione del Mondo contro Swerve Strickland durante l´evento ...

Nota di zonawrestling.net: AEW: Gli Young Bucks spiegano il ritorno a Dynasty e offrono un’alleanza a Jon Moxley - A Dynasty, ultimo PPV della AEW, gli Young Bucks hanno fatto ritorno intervenendo nel main event valido per il titolo mondiale e hanno aiutato il campione Jon Moxley a mantenere la cintura. Un attacco ...

zonawrestling.net riferisce: AEW: Swerve Strickland e Jon Moxley si affrontano a viso aperto a Dynamite - Moxley, ha risposto con freddezza, definendo Strickland un “novellino” che non era ancora pronto per prendere il suo posto ... tra Swerve Strickland e Jon Moxley si sta trasformando in una delle più ...