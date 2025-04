Panorama.it - Cuciniamo insieme: La Colomba salata

Si avvicina la Santa Pasqua e oggi domenica delle Palme abbiamo pensato di presentare un simbolo della pace, che è diventato anche il dolce tradizionale di queste festività, in versione. E’ facilissima da fare e assai rapida, tempo di cottura a parte, e potete sbizzarrirvi a farcirla secondo vostro gusto inserendo per esempio del prosciutto cotto, delle erbe aromatiche come timo o origano. Ma soprattutto se la preparate in anticipo questapuò essere un ottimo antipasto per la Pasqua, ma anche un perfetto “ingrediente” del picnic di Pasquetta.Ingredienti – 300 gr di farinauna bustina di lievito istantaneo per torte salate100 ml di olio extravergine di oliva150 ml di latte3 uova20 gr di concentrato di pomodoro150 gr di provola (o altro formaggio di gusto consistente) una ventina di pomodorini ciliegini150 gr di olive taggiasche denocciolate e scolatesale e pepe (facoltativo) qb.