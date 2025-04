Inter-news.it - Carlos Augusto tuttofare: in Inter-Cagliari ricopre anche un ruolo inedito

Leggi su Inter-news.it

è tra i migliori in campo di(3-1), gara valida per la trentaduesima giornata di Serie A. Non solo perché serve l’assist per l’1-0 di Marko Arnautovic, maperchéquasi unnel corso della partita.SBAVATURA PERDONABILE – Nel commentare la prestazione diin, partiamo dalle note negative. Anzi, dall’unico momento insufficiente della sua partita. Ossia la sua marcatura non irreprensibile in occasione del gol dei sardi, dove lascia saltare indisturbato Roberto Piccoli alle sue spalle. Il brasiliano non si intende con Federico Dimarco, e l’attaccante rossoblu ne approfitta. Questo è l’unico aspetto che impedisce alla prestazione didi essere definita perfetta. Perché per il resto gioca una partita di grandissimo livello, in cui trova nuove risorse nel suo bagaglio tecnico-tattico.