Tramvia al via la cantierizzazione di viale Gramsci

Tramviaria 3.2.1 per Bagno a Ripoli. Dopo i primi cantieri su viale Giannotti, viale Giovine Italia e Lungarno del Tempio, da lunedì 14 aprile prenderà avvio un altro tassello con la cantierizzazione in viale Gramsci, tra piazza Beccaria e. Firenzetoday.it - Tramvia, al via la cantierizzazione di viale Gramsci Leggi su Firenzetoday.it Non si fermano i lavori di realizzazione della linearia 3.2.1 per Bagno a Ripoli. Dopo i primi cantieri suGiannotti,Giovine Italia e Lungarno del Tempio, da lunedì 14 aprile prenderà avvio un altro tassello con lainGramsci, tra piazza Beccaria e.

