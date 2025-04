Alessandro Coatti trovati altri resti del biologo fatto a pezzi guerriglieri Noi non c’entriamo

resti alcuni abitanti della zona, sempre a Santa Marta. Si tratterebbe di una gamba individuata mentre scorreva nel fiume Manzanares che attraversa la città. Con questa quarta scoperta, le autorità presumono di aver recuperato l'intero corpo del ricercatore i cui resti sarebbero stati sparsi in varie zone. Uno dei gruppi armati locali indicati come possibili autori del crimine, “I Los Pachenca", in un video hanno smentito un loro coinvolgimento. Leggi su Fanpage.it A scoprire i nuovialcuni abitanti della zona, sempre a Santa Marta. Si tratterebbe di una gamba individuata mentre scorreva nel fiume Manzanares che attraversa la città. Con questa quarta scoperta, le autorità presumono di aver recuperato l'intero corpo del ricercatore i cuisarebbero stati sparsi in varie zone. Uno dei gruppi armati locali indicati come possibili autori del crimine, “I Los Pachenca", in un video hanno smentito un loro coinvolgimento.

Come scrive fanpage.it: Alessandro Coatti, trovati altri resti del biologo fatto a pezzi, guerriglieri: “Noi non c’entriamo” - Nuovi resti del biologo italiano Alessandro Coatti sono stati rinvenuti nelle scorse ore in Colombia, a giorni di distanza dalla prima scoperta del corpo del 45enne sembrato e fatti a pezzi nella ...

Lo riporta ilmessaggero.it: Alessandro Coatti ucciso in Colombia: la testa e gli arti nella valigia, l'ipotesi del «messaggio alla mafia italiana» - Alessandro Coatti perché è stato ucciso? Il brutale omicidio del biologo molecolare in Colombia resta ancora avvolto nel mistero: diverse le piste, dai gruppi ...

Secondo leggo.it: Alessandro Coatti ucciso in Colombia, trovato un quarto sacco: «Dentro c'è una gamba». La taglia, il video, i tabulati e i conti: le indagini - La morte di Alessandro Coatti – il biologo molecolare italiano di 38 anni il cui cadavere stato trovato fatto a pezzi –assume contorni sempre più macabri. «Ritrovato ...