L’ex estremista nero Marco Affatigato trovato morto nella sua casa a Nizza

Marco Affatigato, ex estremista di destra, già militante del movimento Ordine Nuovo, è stato trovato morto in Francia, nella casa dove viveva a Nizza. Aveva 68 anni ed era originario di Lucca, ma dopo la sua ultima condanna scontata in Italia, era tornato ad abitare in Costa Azzurra. A scoprire il corpo esanime, scrivono i media francesi, è stata la compagna che ha poi chiamato la polizia. Il decesso risalire a venerdì sera, ma la notizia è trapelata soltanto nel tardo pomeriggio di sabato. Ancora da chiarire le cause della morte: le autorità francesi hanno avviato un’inchiesta, sembrerebbe privilegiata la pista del suicidio. Pochi giorni fa, il 9 aprile, si è chiuso in Corte d’Assise a Chieti (10 condanni, 5 assoluzioni) il processo per terrorismo sull’associazione di estrema destra Avanguardia Ordinivista, che era accusata anche di progettare attentati contro Affatigato. Ilfattoquotidiano.it - L’ex estremista nero Marco Affatigato trovato morto nella sua casa a Nizza Leggi su Ilfattoquotidiano.it , exdi destra, già militante del movimento Ordine Nuovo, è statoin Francia,dove viveva a. Aveva 68 anni ed era originario di Lucca, ma dopo la sua ultima condanna scontata in Italia, era tornato ad abitare in Costa Azzurra. A scoprire il corpo esanime, scrivono i media francesi, è stata la compagna che ha poi chiamato la polizia. Il decesso risalire a venerdì sera, ma la notizia è trapelata soltanto nel tardo pomeriggio di sabato. Ancora da chiarire le cause della morte: le autorità francesi hanno avviato un’inchiesta, sembrerebbe privilegiata la pista del suicidio. Pochi giorni fa, il 9 aprile, si è chiuso in Corte d’Assise a Chieti (10 condanni, 5 assoluzioni) il processo per terrorismo sull’associazione di estrema destra Avanguardia Ordinivista, che era accusata anche di progettare attentati contro

