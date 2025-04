Secoloditalia.it - Bombardato l’ultimo ospedale funzionante a Gaza. Israele: ospitava un centro di controllo di Hamas

, la domenica delle palme è stata funestata dai gravissimi danni l’attacco notturno delle forze israeliane sull’al Ahli di, noto anche come l’Battista, gestito dalla chiesa episcopale di Gerusalemme. Lo ha confermato il ministero della Salute di. I due missili lanciati dall’Idf hanno “completamente distrutto” l’ingresso e innescato un incendio che ha interessato anche l’area di emergenza, il laboratorio e la farmacia, si legge in una nota. Danneggiato anche il reparto di chirurgia e le apparecchiature per la produzione di ossigeno per le unità di terapia intensiva.Nei filmati trasmessi del canale qatariota Al Jazeera, si vedono i soccorritori alla ricerca di sopravvissuti e feriti tra le macerie delal Ahli. Pazienti e personale hanno dovuto abbandonare la struttura, la più importante del nord della Striscia, che ora è fuori uso.