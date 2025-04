Scommesse i calciatori inviavano screen di scommesse legali togliendo uno zero dall’importo per aggirare i limiti CorSera

scommesse si arricchisce giorno dopo giorno di nuovi dettagli. Era rimasta in sospeso «la frase tiratelo in mezzo a giocare senza lo 0» intercettata dai pm dalle chat di Fagioli in riferimento al coinvolgimento di Zaniolo. Oggi Luigi Ferrarella sul Corriere delle Sera chiarisce il senso di quella frase.Leggi anche: Il figlio di Pirlo scommetteva con Fagioli, il papà gli avrebbe bloccato i conti (Repubblica)Come i calciatori aggiravano i limiti delle scommesse legaliSul Corriere della Sera si legge:(Frate, tiratelo in mezzo a giocare senza lo 0, intanto prendi qualcosina tu e lui risparmia qualche cosa»). «Senza lo 0» è l'inno nazionale del gruppo. Significa che i calciatori inviavano a De Giacomo (o al suo collaboratore Patrick Frizzera oggi parimenti a rischio arresto) uno screenshot di siti legali (come gli estranei Snai o Bet 365) per comunicare la scommessa (da piazzare invece sui siti illegali) togliendo uno zero dall'importo da scommettere realmente, perché i siti legali non consentono giocate superiori ad un certo limite («10 k, ho messo 0 in meno nella foto sennò non la prende»).

