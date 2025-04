Ucraina Kiev attacco russo a Sumy molti morti

attacco russo ha colpito la città Ucraina di Sumy, provocando “molti morti”. Lo ha riferito il sindaco di Sumy, Artem Kobzar, sul proprio canale Telegram, come riportano diversi media ucraini. Lapresse.it - Ucraina: Kiev, attacco russo a Sumy, molti morti Leggi su Lapresse.it Milano, 13 apr. (LaPresse) – Unha colpito la cittàdi, provocando “”. Lo ha riferito il sindaco di, Artem Kobzar, sul proprio canale Telegram, come riportano diversi media ucraini.

Ne parlano su altre fonti Kiev: "Attacco missilistico russo su Sumy, molti morti". Trump, tra Mosca e Kiev “Andrà tutto bene" - Aggiornamento del 13 Aprile delle ore 10:33. Guerra Ucraina Russia, Kiev: "Attacco missilistico russo su Sumy, molti morti". LIVE. Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Kiev: “Raid con missili di Mosca su Sumy, molti morti”. Kiev: “Attacco missilistico russo su Sumy, molti morti”. Media: gli Usa vogliono il controllo del gasdotto chiave che trasporta il gas russo in Europa - Kiev: allerta aerea nella capitale e in varie regioni per droni. Russia: «Molte risposte da dare per arrivare a tregua». Analisi Isw: rallenta avanzata di Mosca.

Come scrive tg24.sky.it: Guerra Ucraina Russia, allerta aerea a Kiev, esercito: "Attacchi russi con droni". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, allerta aerea a Kiev, esercito: 'Attacchi russi con droni'. LIVE ...

Lo riporta msn.com: Tracce luminose della contrarea si incrociano su Kiev durante l'attacco russo: video - Video de l raid di droni russi su Kiev: " Le forze russe hanno lanciato attacchi con droni su Kiev nella notte tra il 12 e il 15 aprile, causando diversi incendi e ferendo almeno due persone", così il ...

Come scrive repubblica.it: Le notizie in diretta dal conflitto Ucraina-Russia - Kiev affronta un’altra notte di paura: l’aeronautica militare ucraina ha diffuso un’allerta aerea nella capitale e in diverse regioni, in vista di attacchi russi.