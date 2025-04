Studentessa aggredisce docente voleva uscire dall’aula la prof le avrebbe detto no

docente supplente avrebbe negato ripetutamente il permesso a un’alunna di uscire dall’aula. La Studentessa, nonostante il divieto, avrebbe comunque tentato di dirigersi verso l’uscita, trovandosi di fronte l’insegnante che avrebbe cercato di bloccarle il passaggio posizionandosi davanti alla porta.L'articolo Studentessa aggredisce docente: voleva uscire dall’aula, la prof le avrebbe detto no . Leggi su Orizzontescuola.it Durante una lezione in una scuola secondaria di primo grado a Bari, unasupplentenegato ripetutamente il permesso a un’alunna di. La, nonostante il divieto,comunque tentato di dirigersi verso l’uscita, trovandosi di fronte l’insegnante checercato di bloccarle il passaggio posizionandosi davanti alla porta.L'articolo, laleno .

