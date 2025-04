Amici Chiamamifaro eliminata le parole di Maria De Filippi sui suoi genitori

Chiamamifaro, nome d’arte di Angelica Gori, è stata eliminata nella quarta puntata del Serale di Amici, andata in onda sabato 13 aprile 2025. La giovane cantante, figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori, ha perso il ballottaggio contro Senza Cri dopo un’emozionante serata carica di tensione, emozioni e colpi di scena. Un momento di forte impatto, che ha diviso il pubblico e acceso i riflettori sulle dinamiche interne del talent.La crisi di pianto prima dell’eliminazione da AmiciDurante l’annuncio della scelta finale, Chiamamifaro è scoppiata in lacrime. Già provata nel corso della puntata, non ha retto l’emozione del momento. Maria De Filippi è intervenuta con fermezza ma con affetto: “Basta, la vita continua anche fuori da qui”, ha detto la conduttrice, cercando di restituire lucidità all’allieva visibilmente scossa. Anticipazionitv.it - Amici, Chiamamifaro eliminata: le parole di Maria De Filippi sui suoi genitori Leggi su Anticipazionitv.it , nome d’arte di Angelica Gori, è statanella quarta puntata del Serale di, andata in onda sabato 13 aprile 2025. La giovane cantante, figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori, ha perso il ballottaggio contro Senza Cri dopo un’emozionante serata carica di tensione, emozioni e colpi di scena. Un momento di forte impatto, che ha diviso il pubblico e acceso i riflettori sulle dinamiche interne del talent.La crisi di pianto prima dell’eliminazione daDurante l’annuncio della scelta finale,è scoppiata in lacrime. Già provata nel corso della puntata, non ha retto l’emozione del momento.Deè intervenuta con fermezza ma con affetto: “Basta, la vita continua anche fuori da qui”, ha detto la conduttrice, cercando di restituire lucidità all’allieva visibilmente scossa.

