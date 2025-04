Internews24.com - Bisseck a Sport Mediaset: «Bravi con il Cagliari. Su Napoli e Bayern dico questo»

Leggi su Internews24.com

di Redazionesi è espresso adopo la gara tra Inter edi campionato: le dichiarazioni del difensore tedescoYann Aurelha segnato il gol del definitivo 3-1 in Intercon uno stacco imperioso sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il difensore ha commentato così il successo sui sardi:LE PAROLE – «L’obiettivo era vincere, siamo andati in campo molto concentrati, sapevamo che ilè forte in ripartenza. Dovevamo restare molto concentrati, abbiamo fatto bene quello che dovevamo fare»RIVALI – «Non stiamo pensando al, pensiamo alle nostre partite, poi vedremo cosa fa il? Loro sono fortissimi, dobbiamo iniziare a pensare a loro sin da subito. Abbiamo fatto una bella partita all’andata, nel nostro stadio sarà dura per loro ma anche per noi non sarà facile, dobbiamo prepararla bene» le parole del tedesco che punta la sfida contro i bavaresi in programma mercoledì sera a San Siro.