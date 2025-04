Tvzap.it - Cinema italiano in lutto, si è spento dopo una lunga malattia

in, si èuna– È morto Stefano Amadio a Romauna, aveva compiuto 60 anni il 29 marzo scorso. Regista, documentarista, autore e giornalista, è stato fondatore nel 2011 di.info, uno dei siti web di riferimento per l’informazionetografica. Il sito di Tg La7 riferisce che poche settimane fa aveva festeggiato il suo sessantesimo compleanno con la solita ironia e nonostante la: “Come sempre era stato capace di sorridere e scherzare con la sua immancabile ironia, nonostante i segni evidenti lasciati dall’amiloidosi, la stessa, incurabiledi cui ha sofferto anche il fotografo Oliviero Toscani. Unaterribile che non puoi combattere in alcun modo”. I funerali di terranno domenica 13 aprile, alle ore 16, a Roma in via del Forte Bravetta 271.