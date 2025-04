Sparatoria nella notte nel campo nomadi i carabinieri trovano 8 bossoli

notte i carabinieri della compagnia di Caivano allertati dal 112 sono intervenuti a via Strada Provinciale Cinque Vie presso il campo nomadi. Era stata loro segnalata l’esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco.Durante il sopralluogo, i militari hanno trovato effettivamente 8 bossoli. Napolitoday.it - Sparatoria nella notte nel campo nomadi, i carabinieri trovano 8 bossoli Leggi su Napolitoday.it Questadella compagnia di Caivano allertati dal 112 sono intervenuti a via Strada Provinciale Cinque Vie presso il. Era stata loro segnalata l’esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco.Durante il sopralluogo, i militari hanno trovato effettivamente 8

Nota di fanpage.it: Caivano, sparatoria vicino al campo nomadi: esplosi 8 proiettili - Sparatoria all’esterno del campo nomadi di via Strada Provinciale Cinque Vie. Sul posto i carabinieri.

Si apprende da ilmattino.it: Caivano, spari nella notte: rinvenuti 8 bossoli. Indagini in corso dei carabinieri - Questa notte i carabinieri della compagnia di Caivano allertati dal 112 sono intervenuti a via Strada Provinciale Cinque presso il campo nomadi per l’esplosione di colpi di arma ...

Segnala informazione.it: Sparatoria in un campo nomadi a Milano, due feriti - Secondo le prime informazioni, si tratta di due uomini che sarebbero rimasti feriti in una sparatoria avvenuta nel campo nomadi in via Chiesa Rossa, a Milano. Sul posto 118 e Carabinieri (Corriere ...