La Fed taglia i tassi | inflazione al 24% nel 2024 al rialzo le stime di crescita economica

Bergamonews.it - La Fed taglia i tassi: inflazione al 2,4% nel 2024, al rialzo le stime di crescita economica

Leggi su Bergamonews.it

Si chiude una settimana decisamente importante per i mercati finanziari e che ha visto la Fedre per la terza volta iufficiali per un totale di 100 bps. Fed che ha anche fornito le nuoveeconomiche e che vede ora un’al 2,4% quest’anno, un’accelerazione al 2,5% nel 2025, un calo al 2,1% nel 2026 e solo nel 2027 il raggiungimento dell’obiettivo del 2% (lo scorso settembre le previsioni erano più basse e pari al 2.3% nele 2.1% nel 2025). Alanche ledi: il PIL per ilal 2,5%, ovvero mezzo punto percentuale in più rispetto a settembre. Nei prossimi anni invece la Fed si aspetta che larallenti al 2,1% del 2025 e all’1,9% del 2027. Powell ha sottolineato che i Fed Funds sono ora un punto sotto il picco che avevano raggiunto e che la banca centrale resta concentrata sull’obiettivo di ottenere massima occupazione e stabilità dei prezzi.