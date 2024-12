Ilfattoquotidiano.it - Jerusalem Post: “La moglie di Assad vuole divorziare, è insoddisfatta della sua vita a Mosca”

L’immaginebenefattrice è definitivamente tramontata una volta che sono emerse le sue mail in cui concordava col regime del terrore del marito e si vantava degli sfarzi in cui viveva. Perché lei bramava scarpe coi diamanti incastonati nel tacco e ordinava beni di lusso da migliaia di dollari mentre la popolazione moriva sotto le bombe. Ma ora Asma al-del dittatore siriano, “ha chiesto il divorzio dopo aver espresso insoddisfazione per la sua“. A scriverlo sono stati media turchi e arabi, citati dal, precisando che la donna vorrebbe trasferirsi a Londra, dove è nata. Secondo le indiscrezioni Asma – ribattezzata da Vogue nel 2013 “la Rosa del Deserto” e dai media britannici “la Lady D. del Medio Oriente” – ha “presentato domanda alla Corte russa e ha richiesto un permesso speciale per lasciare“.