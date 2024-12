Sport.quotidiano.net - Il Poggibonsi stecca! La Fulgens fa l’impresa. Calderini realizza la rete che vale i tre punti

FOLIGNO 1(4-3-3): Pacini; El Dib (79’ Palazzesi), Borri, Fremura, Cecconi; Marcucci (59’ Fracassini), Bigica, Valori (71’ Mignani); Salvadori, Vitiello, Bellini (71’ Boganini, 90’ Capezzuoli). Panchina: Bruni, Martucci, Pisco, Fermi. Allenatore(4-3-3): Tognetti; Santarelli, Nuti, Grea, Mancini (75’ Zichella), Settimi (66’ Panaioli), Ceccuzzi (83’ Mattia), Brevi; Tomassini, Khribech (90’ Maselli),(87’ Pupo Rosada). Panchina: Bulgarelli, Cesaretti, Zmejkoski, Di Cato. Allenatore Manni. Arbitro Mozzillo di Reggio Emilia.: 58’– Neanche il turno prenatalizio offre allo slancio per ottenere almeno un risultato utile davanti al pubblico di casa. Nel giorno in cui i Leoni ricordano Antonio Bruni, giocatore bandiera tra gli anni Sessanta e Settanta scomparso ieri mattina e ricordato con un minuto di silenzio, laFoligno si impone di misura e in maniera meritata di fronte a una compagine giallorossa apprezzabile nelle trame da sviluppare, però mai capace di impensierire davvero la difesa avversaria.