Ilnapolista.it - Il peggior Valencia della storia: hanno battuto ogni record negativo, solo due vittorie in 17 partite (As)

Ilsembra lontano anni luce dal club che era fino a pochi anni fa; sono passati dall’essere tra le squadre più fortiLiga, al penultimo posto che ora occupano in classifica. Poche ore faesonerato il tecnico Rubén Baraja,duein 17 gare di campionato.Ilsta crollando, sono penultimi in LigaPer As questo è “il”:Questa è stata la prima parte di stagionedel club da quando la Liga ha 20 squadre e levalgono tre punti, vale a dire dalla stagione 1997-98. Devono ancora recuperare il match col Real Madrid, ma sarebbero in zona retrocessione anche con una vittoria.negativi di Javi Garcia (2020-21) e Gennaro Gattuso (2022-23), che si dimise subito dopo Natale. In entrambe le stagioni, ilaveva 20 punti nelle prime 19, salvandosi poi alla fine.