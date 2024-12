Lanazione.it - Il coraggio di Giusy: "Sì, sono più forte della leucemia. E racconto la mia vita su TikTok"

"Lacompromette il sistema immunitario, il paziente non può avere contatti con altre persone. Per me, che’un animale sociale’, è stato un duro colpo. In questo i social mi hanno aiutata tanto".queste le parole diMirabile, 33 anni – "malata ma non in guerra" – e ora "star" didove ha raggiunto oltre 291mila ‘Mi piace’ raccontando sul web il suo percorso di cura e aiutando l’ospedale Santa Chiara di Pisa. Siciliana, arrivata sotto la Torre più di 10 anni fa per studiare servizi sociali, a 27 anni si è ammalata di una forma acuta diche le aveva lasciato il 7% di speranze di sopravvivenza: "All’ospedale Santa Chiara il dottor Caracciolo e il suo staff ce la misero tutta per salvarmi", ricorda. Dopo la prima nel 2023,sta affrontando la sua seconda recidiva: "Avevo passato un’estate bellissima, ma a settembre sentivo di non star bene.