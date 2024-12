Sport.quotidiano.net - I cinque motivi per non perdere Pisa-Sassuolo

, 23 dicembre 2024 - E' la partita dell'anno e si presenta letteralmente da sola. Si riescono a trovare tuttavia, per chi avesse ancora dubbi,per seguirla.L'ULTIMA DEL GIRONE D'ANDATA - Sarà l'ultima del girone d'andata per la squadra di Inzaghi, il cui distacco dalle inseguitrici è cambiato. La sconfitta delcontro il Modena ha ridotto a nove i punti di vantaggio sul quarto posto, ora occupato dalla Juve Stabia, vittoriosa sul Cesena con gol di Floriani Mussolini. La Cremonese, ferma al quinto posto con 26 punti, ha pareggiato 1-1 contro la Sampdoria, che sotto la guida di Semplici ha ottenuto il secondo pari consecutivo. SFIDA DA TUTTO ESAURITO - Per la partita di Santo Stefano almeno 9200 biglietti sono già venduti a tre giorni dalla grande sfida, lo scontro al vertice di Santo Stefano delle 12.