Galliani cambia idea su Nesta | esonero o conferma ore decisive | CM IT

Riflessioni importanti sulla panchina del Monza, scricchiola la panchina del tecnico romanoOreper la panchina del Monza, con Alessandrosempre più in bilico dopo la nuova sconfitta in campionato di ieri sera contro la Juventus. Se i primi riscontri post partita lasciavano presagire una fiducia condizionata per l’allenatore romano e rivolta alle fondamentali gare contro le rivali per la lotta salvezza Parma e Cagliari, nelle ultime ore invece come appreso da Calciomercato.it il Ceo Adrianosta riflettendo su un possibiledell’ex difensore di Lazio e Milan.su, ore(Lapresse) – calciomercato.itA Monzello è tutto in evoluzione e le prossime ore sarannoper il futuro dialla guida della Monza.