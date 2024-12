Notizie.com - Cortina Express, Eros Puglielli: “Lillo e Christian De Sica sono due mostri sacri della comicità”

Sebbene i cinepanettoni non esistano più, quest’anno al cinema arriva un film che vi si avvicina almeno per alcuni aspetti.è un film con protagonistiDe.Nonostante si tratti di un film decisamente diverso rispetto ai precedenti, nel titolo e i personaggi non può farci pensare ai classici Vacanze di Natale.(ANSA) Notizie.com, registapellicola, ha spiegato a Notizie.com la differenza con il classico cinepanettone: “Questo lavoro non è esattamente come quello dei film di Natale di un tempo. L’anima di questo film è diversa, ma utilizza il solco di questo tipo di tradizione. Il cinepanettone non si può ignorare, abbiamo deciso di omaggiarlo prendendo altre strade, in cui lapassa attraverso la struttura di un film quasi di avventura, quasi una spy comedy anni sessanta”.