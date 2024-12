Circeo, gli eventi al Parco nella settimana di Natale

Leggi su Ilfaroonline.it

San Felice, 23 dicembre 2024 – L’EnteNazionale del, la Regione Lazio in collaborazione con le Pro loco di Sabaudia e San Felice, il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità e la rete di impresa Mare di Miti, con il Patrocinio dei Comuni di Sabaudia e San Felice, sono felici di condividere il calendario deglidiViviParchiDeLazio nelNazionale Delper la prossima.Caccia al Tesoro diin FamigliaL’evento previsto per il 21/12, per motivi organizzativi, è stato rinviato a Sabato 28 Dicembre alle ore 11:00!“Non vediamo l’ora – affermano gli organizzatori – di accogliervi per questa avventura natalizianatura! Un’occasione per grandi e piccoli di scoprire la magia delNazionale delattraverso un’attività divertente e coinvolgente!”Appuntamento: Centro Visitatori, SabaudiaPrenotazione Obbligatoria entro le 13:00 di Venerdì 27 DicembreLaboratorio ScopriL’evento previsto per il 14/12 è stato rimandato e vi aspettiamo Sabato 28 Dicembre alle ore 15:00!Caccia al tesoroforesta planiziaria: un’attività avventurosa e divertente per ragazzi (età minima: 8 anni), alla scoperta dei segreti delNazionale del!Luogo: Centro visitatori, SabaudiaA cura di: Istituto Pangea ETSPrenotazione Obbligatoria – Posti LimitatiPer info e prenotazioni:Pro Loco Sabaudia: 0773515046 prolocosabaudia@libero.