Ilgiorno.it - Chiusa la Tenenza di Pero. Carabinieri “in trasferta“

Leggi su Ilgiorno.it

È statala sede delladi via Pace a, sotto sfratto dal 2001, vetusta e inadeguata da decenni, con problemi di riscaldamento da mesi. È il sindaco Antonino Abbate a darne notizia ai cittadini. "Sulla base delle disposizioni ricevute dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica il 3 dicembre scorso e in diretto coordinamento con il Comando provinciale deidi Milano, informo la cittadinanza che, per motivi di manutenzione straordinaria dei locali delladi via Pace, dal 19 dicembre iin servizio asi sposteranno temporaneamente nella caserma del Nucleo fieradi Rho-– si legge sul sito del Comune –. Nella sede della Polizia locale di via D’Annunzio è stato riservato aidiun ufficio attrezzato allo scopo di permettere ai cittadini di svolgere le normali attività di segnalazione, esposto o denuncia.