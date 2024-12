Tg24.sky.it - Capodanno 2025, cosa fare a Milano: gli eventi in programma da non perdere

Leggi su Tg24.sky.it

Il grande classico delmilanese è il Concerto diin Piazza del Duomo. Questa tradizione coinvolge migliaia di persone ogni anno, con un palco che ospita artisti italiani e internazionali. Il concerto è gratuito e aperto a tutti, ed è l’evento perfetto per chi ama la musica dal vivo. A Castello Sforzesco, per quest'anno, oltre alle tradizionali celebrazioni di fine anno, si arricchisce dilegati alle origini celtiche della città, con ricostruzioni storiche, danze, concerti internazionali e attività per grandi e piccini.Vita notturna e discoteche La vita notturna diè tra le più vivaci d’Europa, con una varietà di locali e club che offrono musica per tutti i gusti. Dalle discoteche glamour alle location underground,è anche famosa per i suoi party tematici, che trasformano ogni notte in un’esperienza unica.