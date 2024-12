Inter-news.it - Cagliari, Mina e Luvumbo rientrano con l’Inter? Le novità dall’allenamento!

Yerrye Zitosono i due calciatori infortunati del. Arrivanosulle loro condizionidi Nicola, che tra sei giorni dovrà affrontare.INFORTUNATI –ha ancora una sfida da affrontare, quella della diciassettesima giornata di Serie A contro il Como, prima di buttarsi a capofitto sul match contro il. I rossoblù, invece, hanno archiviato ieri l’ultimo turno di campionato, venendo sconfitti sul campo del Venezia per 2-1. Quest’oggi la squadra di Nicola è tornata ad allenarsi, proprio in vista del match di sabato prossimo contro i nerazzurri di Simone Inzaghi. Sotto la lente d’ingrandimento in casaci sono Yerrye Zito, entrambi reduci da un infortunio. La domanda, a questo punto, non può che esserci se contro, il 28 di dicembre, i due calciatori saranno a disposizione.