Aggressione omofoba a Milano Parla l’infermiere picchiato e insultato | Denuncio gli aggressori Non bisogna nascondersi

«Mi sono spaventato. Ma non voglio restare in silenzio». E per questo denuncerà i suoi. Così Ivano Cipollaro, infermiere di 45 anni, riassume la sua vicenda: nella notte tra sabato 21 e domenica 22 dicembre è stato vittima di un’nel quartiere Barona aperché passeggiava mano nella mano con il suo compagno. «Froci di m***a», «Fate schifo», gli insulti e poi il colpo alla testa che è costato a Cipollaro una notte in pronto soccorso. A rendere pubblico l’episodio, come ricorda nella sua intervista a Repubblica, sono stati il consigliere regionale Luca Paladini e il segretario milanese del Pd, Alessandro Capelli. Entrambi amici di Cipollaro.La denuncia«Metterci la faccia è importante. Anche perché l’atmosfera politica, con questo governo, favorisce episodi simili».