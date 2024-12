Ilfattoquotidiano.it - “A Gaza 2 milioni di persone in ‘ostaggio’. Ecco perché far uscire Aya Ashour è una priorità”: l’appello di Tomaso Montanari per la petizione

“Mentre noi ci accingiamo a vivere il Natale nelle nostre comode case, adisono ostaggio di un governo criminale. Un popolo condannato a un lento sterminio. Vorremmo aiutarli tutti e tutte, vorremmo ottenere subito un cessate il fuoco, lo vorremmo in tanti in occidente”. Comincia cosìdel rettore dell’Università per stranieri di Siena,, per far venire Ayasostiene e rilancia lalanciata dal Fatto Quotidiano sulla piattaforma IoScelgo.“Abbiamo invitato Ayaa venire da noi come ricercatrice. È una giovane donna palestinese che vive a, ha una laurea in diritto e lavora con le Nazioni Unite a, noi vorremmo farla venire in Italiaè allo stremo e qua potrebbe curare il suo trauma e aiutarci a capire meglio cosa sta succedendo lì”, spiega il professore, sottolineando che “farlada lì è una”.