Violenza sessuale, l'attrice Blake Lively ha accusato il regista Justin Baldoni di molestie sul set

Leggi su Open.online

Il nome con cui è conosciuta da un’intera generazione è quello di Serena van der Woodsen, ovvero il personaggio che interpreta nella fortunata serie Gossip Girl. Poi la carriera diè decollata con tanti successi. L’ultimo l’ha ottenuto con il ruolo nel film It Ends With Us – Siamo noi a dire basta. Durante le riprese della pellicola, però,avrebbe avuto diversi problemi con ile attore. Su di lui pendono pesanti accuse disessuali. In un documento legale ottenuto dal New York Times,incolpadi aver costruito una campagna di calunnie contro di lei. Inoltre, i comportamenti dell’uomo, le avrebbero provocato un «grave malessere emotivo». La ricostruzione è stata smentita dall’avvocato di, che definisce «vergognosa» l’azione legale del, basata su «affermazioni categoricamente false».