Iodonna.it - Una vittoria meritata per l'attrice e conduttrice, che fin dalla prima puntata aveva mostrato grande affiatamento con il maestro Giovanni Pernice

Leggi su Iodonna.it

Con eleganza e grinta, Bianca Guaccero ha conquistato la diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle., cantante e, ha brillato sin, lasciando pubblico e giuria senza parole per la sua abilità sulla pista. Nonostante la forte concorrenza, la Guaccero si è imposta come vincitrice annunciata, regalando al pubblico performance straordinarie e conquistando, per lavolta, un riconoscimento tanto ambito. “Ballando con le stelle 2024”, cast: coppie, giuria, maestri guarda le foto Talento e dedizione: il percorso vincente di Bianca GuacceroSin dall’inizio del programma, Bianca Guaccero si è distinta per il suo talento innato.