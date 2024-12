Pronosticipremium.com - Stadio della Roma, entro metà febbraio la consegna del progetto definitivo

Leggi su Pronosticipremium.com

Il 2025 si avvia a essere un anno cruciale per ildel nuovoa Pietralata, un’iniziativa che rappresenta il fulcro delle ambizioniproprietà Friedkin per dare un futuro più solido al club. Dopo anni di rinvii e iter complessi, ildovrebbe essere presentato in Campidoglio nelle prime settimane del nuovo anno, con una data probabile tra gennaio e. Questo passo consentirà di avviare le fasi finali di un iter amministrativo durato oltre due anni e che si avvicina finalmente alla conclusione.Stato delGran parte dei dettagli sul nuovosono già noti, grazie alle documentazioni prodotte durante le conferenze preliminari e alla presentazione ufficiale del render del design. Tuttavia, ildovrà affrontare e risolvere alcuni nodi critici emersi durante le analisi tecniche e le fasi di valutazione.