Sos infortuni in casa Milan. Leao è l’ultimo della lista

"Avevo detto che non c’erano stati tanti. Da allora.". Ci aveva scherzato su, Paulo Fonseca, alla vigiliatrasferta al Bentegodi. Poco da ridere: a Verona si è ritrovato senza dieci giocatori, praticamente una squadra. Poco da ridere in generale, tre punti a parte: la contestazione dei tifosi è continuata a suon di "questa società non ci merita" e "ci avete rotto il c.o". Cardinale compreso. "Devi vendere, vattene", nel giornoridefinizione dell’accordo tra Elliot e RedBird (versati 170 milioni, scadenza delversamento da 489 milioni spostata da agosto 2025 a luglio 2028). A proposito di cori, Maignan ne ha denunciati di razzisti da parte dei tifosi del Verona. Verona battuto, ma “fatal“ per: elongazione al flessore sinistro, nuovo controllo con risonanza fra una settimana.