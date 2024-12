Oasport.it - Quando tornano in gara Goggia e Brignone dopo Natale? Il calendario dei prossimi appuntamenti

Leggi su Oasport.it

Il maltempo ha impedito la disputa del secondo superG femminile a St. Moritz e così la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino si ferma per ilsenza aver mandato in archivio l’attesa prova veloce in terra svizzera. Il massimo circuito internazionale itinerante non osserverà però una lunga pausa: stop soltanto per le festività comandate, le atlete potranno trascorrerle con i propri cari e poi saranno nuovamente in pista in vista del prossimo appuntamento agonistico.Si ritornerà ingià nel weekend del 28-29 gennaio,a Semmering (Austria) si disputeranno un gigante e uno slalom: due prove tecniche per chiudere l’anno solare e lanciarsi verso il 2025, che si aprirà con altre due gare in queste specialità a Kranjska Gora (Slovenia) nel fine settimana del 4-5 gennaio. Come da tradizione le festività natalizie si trascorreranno in pista tra porte larghe e pali stretti, per poi lasciare maggior spazio alla velocità con il trittico di St.