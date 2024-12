Ilgiorno.it - Patto tra Ied e Warner. Tre borse di studio per garantire più voci

tra Ied, l’Istituto Europeo di Design,Music Italia e Musa con un obiettivo: favorire l’ingresso di nuovi talenti nell’industria musicale, cercando diuna maggiore inclusione e pluralità di. L’accordo riguarda in particolare un corso di formazione continua in Music Marketing and Branding, che partirà a Milano il 3 marzo, con la sua quinta edizione. Dura quattro mesi ed è coordinato da Luca Seminerio, Ceo di Musa e imprenditore digitale. Dal 7 gennaio ci si potrà candidare a un bando (pubblicato sul sito web di Ied), per ottenere tredimesse a disposizione da Ied,Music Italia e Musa. "Con questo bando puntiamo a facilitare l’accesso a percorsi formativi altamente specializzati – spiegano dall’Istituto Europeo di Design – ma anche a sensibilizzare sulla standardizzazione delleche trovano più spazio nel settore musicale, ponendo particolare attenzione a chi è meno rappresentato nella Music Industry italiana".