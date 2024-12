Ilfattoquotidiano.it - Morto Augusto Rollandin, “l’Imperatore” della Val d’Aosta: era stato presidente di Regione per sei volte e senatore delle Autonomie

Lo avevano soprannominato “” perché per quasi quarant’anni èil dominuspolitica in Val, di cui èper sei. E’a 76, Guste come veniva chiamato nel francoprovenzalesua. Da circa un anno era ricoverato in una struttura sanitaria a Brusson, dove era nato.anchenella legislatura dal 2001 al 2006 eletto con la lista “Per l’Autonomia“, il partito regionale che aveva fondato dopo aver abbandonato l’Union valdotaine, che ha guidato per decenni., che fino al 2014 ha continuato a fare anche il suo lavoro (quello di veterinario), èpiùassessore regionale e ancheCompagnia valdostanaacque. Con 13.907 preferenze nel 2013 èil candidato più votato di sempre alle Regionali valdostane.