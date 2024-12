Milano colpito con un pugno in testa mentre passeggia con il compagno | Aggressione omofoba ma non vivrò nella paura

Leggi su Open.online

«Non solo a, ma in tutta Italia questi episodi continuano a essere frequenti e c’è ancora molto da fare contro l’omofobia». A parlare è Ivano Cipollaro, un infermiere di 45 anni finito al pronto soccorsonotte tra sabato 21 e domenica 22 dicembre dopo essere stato vittima di un’per le strade di. Cipollaro e il suoAlfredo stavano camminando in via Santa Rita da Cascia, nel quartiere milanese della Barona, periferia sud della città, quando un gruppo di cinque uomini sui 30-40 anni italiani ha iniziato a insultarli. «Ma veramente lo fate?», «Fate schifo», «Fro*i di m**da», «Siete contro Dio e la natura», hanno urlato.L’e la corsa in ospedaleDi fronte agli insulti, l’infermiere 45enne ha deciso di non rimanere in silenzio. «Gli ho risposto dicendogli che non erano affari suoi e che era un omofobo e allora mi è venuto incontro con fare aggressivo.