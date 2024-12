Pianetamilan.it - Milan, Fofana è il mago degli assist. Un dato clamoroso. Chi serve di più?

, Youssoufè l'acquistoazzeccato della campagna estiva dei rossoneri. Il francese è arrivato dopo una travagliata e lunga trattativa con il Monaco. Dopo le prime difficoltà contro il Parma,si è preso in mano il centrocampo rossonero ed è diventato insostituibile, alla pari del suo compagno di reparto Tijjani Reijnders. Youssouf sta diventando anche ilper la squadra di Paulo Fonseca. L'a Reijnders a Verona, come scrive la Gazzetta.it, è l'ennesimo passaggio decisivo di una stagione davvero importante fino a qui.gioca davanti alla difesa, ma non si fa problemi se deve avanzare per creare anche in attacco. Ora, tra campionato e Champions League siamo arrivati a cinque, cifra che gli permette di essere l'man stagionaleprolifico delassieme a Pulisic.