Migranti: Magi (+Eu), 'Meloni domani al vertice dichiari fallimento in Albania'

Roma, 22 dic (Adnkronos) - "Visto cheGiorgiaha convocato undi governo sull', le consiglio di fare a se stessa e a tutti gli italiani un bel regalo di Natale:fallita l'esperienza dei centri di detenzione perin terra straniera, chieda scusa per aver buttato all'aria quasi un miliardo di euro, rimpatri il personale italiano in servizio nel centro e metta fine a questa vergogna nazionale”. Lo scrive su X il segretario di +Europa, Riccardo. “La Cassazione è stata chiara nel dire che sta ai giudici il dovere/potere di verificare se un Paese è sicuro: se dunquesta pensando di rilanciare i centri in, o magari a un cambio di destinazione d'uso, si aspetti un 2025 di lotta in tutte le sedi democratiche, dal parlamento alle piazze fino alle azioni giudiziarie, contro questo obbrobrio giuridico e umanitario, insostenibile legalmente e finanziariamente.