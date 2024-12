Agi.it - Meloni alla base Nato in Lituania: "Auguri ai militari, Italia riconoscente" [VIDEO]

Leggi su Agi.it

AGI - "Sono qui per portarvi glidella nazione, come mi piace fare ogni anno, e per portarvi la riconoscenza del popolono. Sono di ritorno verso casa dFinlandia, come fa gran parte di coloro che lavorano fuori casa. Mentre inla gran parte delle persone e' impegnata a organizzare il pranzo di Natale, a comprare gli ultimi regali, e tutti si preparano a riabbracciare le loro famiglie, voi questo non lo farete e so che vi pesa ma so anche che, forse, in fondo vi peserebbe di più sapere che non state facendo il vostro lavoro". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, parlandoaerea di Siauliai, in, dove è andata a fare una visita al contingente militareno impegnella missioneBaltic Air Policing, a salvaguardia dello spazio aereo delle Repubbliche Baltiche.