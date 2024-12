Cityrumors.it - Manovra 2025, ecco le principali novità dell’ultimo momento

Leggi su Cityrumors.it

Nel Milleproroghe sono state inserite tante, soprattutto per quel che riguarda le tasse sulle macchine a benzina e gasolio, più basse per le elettricheimportanti e. Ladi fine anno dà una bella e imponente stretta su diverse situazioni, in particolar modo sulle auto, e sarà pure retroattiva. Cosa, questa, che non ha trovato grandissimi appoggi.le(Ansa Foto) Cityrumors.itLa decisione è stata presa e anche votata dalla maggior parte dei deputati. Ci saranno tasse più alte per chi possiede e va in giro con auto a benzina e gasolio, mentre saranno decisamente più basse per le macchine elettriche che sono state assegnate ai dipendenti.E tutto sarà così suddiviso, con laper le auto elettriche cambierà il modo di tassarle che passerà al 10% nel, per quelle Plug-in al 20% mentre per tutte le altre alimentazioni si arriverà al 50%.