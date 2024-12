Ilrestodelcarlino.it - "L’intelligenza è anche artificiale"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

le aziende artigiane non possono prescindere dall’informatica e tantomeno dalapplicata ai vari processi produttivi. Un corso di formazione triennale per operatore informatico al Benelli è una formula lungimirante e che risponde già alla domanda di mercato attuale. L’informatico che è dentro le logiche del mondo produttivo è una figura funzionale all’organico di una piccola media impresa artigiana a prescindere dal settore in cui questa opera. Durante il corso per imprenditori artigiani, arrivato alla 19esima edizione, abbiamo focalizzato il piano dell’offerta formativa proprio sul, prima di tutto per non subire una rivoluzione tecnologica e culturale, ma per imparare a gestirla a favore dell’azienda e al suo sviluppo".